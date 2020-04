Fabienne Carat : Confinée, elle s'éclate avec sa soeur "jumelle", Carole

Fabienne Carat attend sans doute - comme tout le monde - la fin du confinement. Elle sera bientôt dans Section de recherches (TF1). À cette occasion elle expliquait en mars dernier à Purepeople comment elle gérait son planning en plus de son rôle de Samia dans Plus belle la vie. "J'ai témoigné à la production que je pouvais faire les deux de par le fait que ce ne soit pas très loin, que j'ai une voiture, que je ne ferai que ces deux tournages et rien d'autre. J'ai une hygiène de vie assez saine. Du fait que je sois complètement disponible et sérieuse, ça s'est fait. Ils avaient peur que je parte complètement - autant que Section de recherches avait peur que je ne signe pas. C'était mignon des deux côtés, c'était rigolo. Personne ne m'a virée pour l'instant !", avait-elle expliqué.

La comédienne de 40 ans en profitait pour marteler que son départ de Plus belle la vie n'était pas au programme. "Tant que ce qu'on me propose sur France 3 et que les plannings le permettent, je resterai", a-t-elle indiqué.