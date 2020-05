Fabienne Carat et sa soeur Carole : leur cadeau, en chanson, à Cyril Lignac

Fabienne Carat et sa soeur Carole ont passé un très bon moment avec Cyril Lignac. Toutes deux ont été choisies pour participer à son émission "Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac", le jeudi 30 avril 2020.

Pour cette spéciale famille, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) et sa soeur avaient tout prévu, en prenant soin de porter des tee-shirt "Sister 01" et "Sister 02". On ne pouvait pas faire plus assorties ! Le duo de choc a suivi avec grande attention les conseils de Cyril Lignac pour les préparations du jour : des burgers de boeuf, oignons caramélisés et sauce cocktail, ainsi que des fraises infusées au thé. Bonnes élèves, elles ont parfaitement réussi les recettes proposées, félicitées pour leurs talents de cuisinières par Cyril Lignac. Lors de l'émission, Fabienne Carat a reçu un sms de Stéphane Plaza, tenant à préciser que c'est lui qui lui a tout appris. Sacré Stéphane !

Une fois la diffusion de l'émission terminée, Fabienne Carat s'est emparée de sa page Instagram pour adresser un message très spécial à Cyril Lignac, ou plutôt un "freestyle". Egalement chanteuse, la star de Plus belle la vie a retravaillé les paroles de sa chanson Prendre l'air. "Petit #freestyle avec my #sister @carole_carat pour remercier @cyril_lignac de nous avoir régalé ce soir et dans tous les sens du terme. On espère que vous avez passé une bonne soirée ?!!", a commenté la sublime artiste de 40 ans dans la légende accompagnant sa vidéo.