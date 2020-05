Franck Dubosc vire sa femme en direct : "C'est qui la vedette ? Merde !"

Une fois les présentations faites, la star des films Camping a alors fait mine de virer sa femme de la cuisine : "Mais tu ne vas pas passer à la télé tout le temps ! C'est qui la vedette ? Merde ! Il y a des années de travail pour en être là, a clamé l'acteur avec humour. Toi t'arrives dans ma vie et vas-y que je passe à la télé comme ça, et puis quoi encore ? A nous Cyril, on travaille maintenant." La fine équipe a finalement réalisé, tant bien que mal, un burger de boeuf maison et des fraises infusées au thé noir, à déguster dans la foulée !