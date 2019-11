Franck Dubosc tactile avec sa femme et Michel Denisot plus en retenue

Franck Dubosc en star du JT, tel est le rôle que lui a confié Michel Denisot dans son film Toute ressemblance... A deux jours de la sortie de la comédie dramatique, une avant-première a été organisée lundi 25 novembre 2019 au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles, à Paris. Pour cette soirée mettant leur film à l'honneur, Franck Dubosc et Michel Denisot étaient accompagnés de leur épouse.

Marié depuis 2009 à Danièle, Franck Dubosc s'est montré particulièrement complice et tactile avec sa moitié devant les photographes. Très occupé ces derniers temps avec de multiples projets, l'acteur de 56 ans apprécie chaque moment passé avec sa femme. Leur complicité s'est notamment traduite par des mains enlacées autour de la taille de Danièle. Même symbiose quelques heures plus tard lors de l'after-party organisée par Five Eyes Production au club Le Tribunal.

Plus rare en soirée avec son épouse Martine, Michel Denisot s'est montré plus en retenue. Le réalisateur de Toute en ressemblance... était heureux de célébrer la sortie de son film avec celle qu'il a épousée en 1974.

En plus de la présence d'Anouchka Delon, enceinte et rayonnante en noir et hauts talons aux côtés de son compagnon Julien Dereims, Franck Dubosc et Michel Denisot ont pu compter sur la présence de l'ancien président de la République François Hollande, d'Enora Malagré, du footballeur Hatem Ben Arfa, de plusieurs passionnés d'information, Laurence Ferrari, Ariane Massenet, Jean-Michel Aphatie et Mouloud Achour, mais également de l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem ou encore de l'animatrice Virginie Guilhaume.

Dans Toute ressemblance..., Franck Dubosc endosse le rôle de Cédric Saint Guérande (surnommé CSG), star du journal télévisé et présentateur préféré des Français. Ses audiences insolentes attisent les jalousies, même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplaît au nouveau président de la chaîne. La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG. Jeux de pouvoir, réseautage, manipulations et coups bas : la lutte sera sans merci, et l'issue forcément spectaculaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !