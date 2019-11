Anouchka Delon enceinte : rayonnante en noir et talons hauts avec son compagnon

Anouchka Delon n'avait plus été vue lors d'un événement officiel depuis l'annonce de sa grossesse en septembre dernier, en pleine Fashion Week de Paris. La fille de 29 ans d'Alain Delon et Rosalie van Breemen est réapparue publiquement le lundi 25 novembre 2019 lors de l'avant-première du film Toute ressemblance... organisée au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles, à Paris.

La future maman, qui donnera prochainement naissance à son premier enfant, s'est montrée rayonnante dans une robe courte noire fluide, agrémentée de dentelle au niveau du décolleté. Anouchka Delon a choisi d'associer sa tenue à une paire d'escarpins aux talons hauts et fins. La preuve que grossesse peut rimer avec élégance et féminité. La fille d'Alain Delon était accompagnée de sa moitié, le comédien Julien Dereims. Le couple est apparu complice et souriant devant les photographes, posant main dans la main.

La présence d'Anouchka Delon à l'avant-première du film de Michel Denisot, dont Franck Dubosc est le héros, ne doit rien au hasard. La jeune femme représentait sans aucun doute son père qui fait une apparition dans Toute ressemblance... L'état de santé d'Alain Delon étant toujours fragile, et parce que le comédien se trouve toujours en convalescence suite à son AVC et son hémorragie cérébrale, il lui était impossible d'être présent. Sa fille adorée était donc là pour que l'on ne l'oublie pas.

Cette apparition d'Anouchka Delon intervient alors que la future maman a récemment partagé plusieurs images de sa grossesse qui se déroule entre sport et culture.

C'est au cours de la dernière Fashion Week prêt-à-porter de Paris qu'elle avait révélé être enceinte, après avoir assisté au défilé Elie Saab. "Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. #royalbaby #thisisit #love @juliendereims", avait-elle écrit en légende d'une photo d'elle et Julien sur Instagram. Une heureuse nouvelle faisant de sa fausse couche un lointain mauvais souvenir...