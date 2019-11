Anouchka Delon enceinte : une grossesse discrète entre sport et culture

Anouckha Delon a annoncé être enceinte en septembre dernier alors qu'elle assistait à la Fashion Week de Paris, et la présentation de la collection prêt-à-porter printemps-été 2020 de la maison Elie Saab, avec son compagnon. "Je n'étais pas prête avant. Je le suis maintenant. Je n'attends que toi. Tu seras, éternellement, le seul auquel j'appartiens. La plus douce dévotion, me frappant comme une explosion. Toute ma vie, j'ai été pétrifiée. La plus douce dévotion que je n'ai jamais connue. #royalbaby #thisisit #love @juliendereims", avait-elle écrit en légende d'une photo d'elle et Julien.