Alain Delon : Sa fille Anouchka, agacée, assure qu'il va "plus que mieux"

Aux dernières nouvelles, Alain Delon se repose et reprend des forces dans un établissement privé en Suisse. La santé du mythique acteur de 83 ans, hospitalisé en juin dernier en France avant de repartir chez nos voisins helvètes, serait toutefois très inquiétante selon les informations parues dans la presse en cette fin d'août. Sa fille Anouchka dément et rassure.

Sur le compte Instagram de la jeune comédienne de 28 ans, on peut voir une photo d'Alain Delon prise au Festival de Cannes ; ce dernier a reçu une Palme honorant sa carrière en mai dernier, des mains de sa fille adorée. Anouchka écrit pour ses 21 000 abonnés : "Chers tous, cher public, pour vous rassurer. Notre père va mieux, même plus que mieux. Ne vous fiez pas aux imbécillités relayées par la presse. Ses journées sont positives, guerrières, et sans encombre. Il se remet entièrement, et n'a aucune séquelle. Il est extrêmement touché par vos messages et votre fidélité. Il ne manquera pas de vous remercier en temps voulu, quand lui l'aura décidé, comme il sait si bien le faire."

Très remontée, celle qui aurait été désignée comme exécutrice testamentaire par l'acteur de Rocco et ses frères, La Piscine ou encore Le Guépard, ajoute : "Merci à ses soi-disant 'proches', qui y connaissent vraisemblablement que dalle, d'avoir l'obligeance de bien vouloir la fermer. Comme l'écrivait si bien Audiard : 'Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.' Quant à la presse, merci de ne pas alimenter ce genre de bêtises. Les seules 'proches' légitimes à donner des nouvelles brèves sont ses enfants. Merci de respecter sa convalescence, sa vie privée et sa famille. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. #love #family #warriors."

Anouchka n'est pas la seule à donner des nouvelles de l'acteur puisque Alain-Fabien, le benjamin d'Alain Delon, s'est lui aussi récemment exprimé sur la convalescence de son père. "Ce sera une longue convalescence. Je l'ai eu au téléphone et il s'en sort bien. Je reste encore quelques jours ici [au Cap Ferret, NDLR] et ensuite j'irai le voir", confiait-il le 20 août à Sud-Ouest.