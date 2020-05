Fabienne Carat bientôt maman à 40 ans ? "C'est maintenant !"

La question de la maternité a toujours travaillé Fabienne Carat. Mariée et épanouie dans son couple, la comédienne a pourtant relégué cette timide envie au second plan, se consacrant pleinement à sa carrière de comédienne. Le magazine Public, paru vendredi 29 mai 2020, lui a demandé où elle en était concernant ce sujet. Et la vedette de Plus belle la vie a expliqué être plus que jamais en proie au doute à l'idée de devenir maman pour la première fois, notamment en raison de son âge.

"J'ai envie d'être maman mais j'ai tendance à remettre à plus tard. Sauf qu'à 40 ans, plus tard, c'est maintenant ! D'autant qu'ayant beaucoup de fibromes, il sera compliqué pour moi d'avoir un enfant naturellement. Je me pose donc toutes les questions : est-ce que ça vaut le coup de vivre sans enfant ? Mais ai-je envie de m'occuper d'un être à 2000 % ? Bref, affaire à suivre...", a-t-elle confié.

Si Fabienne Carat apparaît encore incertaine quant à l'arrivée d'un bébé dans sa vie, son discours a tout de même bien évolué depuis un an. En février 2019, elle admettait que la grossesse de son personnage Samia dans Plus belle la vie ne lui avait pas donné envie de tomber enceinte : "Ça ne m'attire pas du tout. Les neuf mois de grossesse de Samia m'ont passé l'envie d'avoir un gros ventre. Sans compter les films d'accouchement que j'ai regardés pour me préparer", indiquait-elle, plutôt catégorique.

Aujourd'hui, la belle brune, qui a récemment sorti son premier livre, Danse avec la vie, envisage même d'adopter. "Je sais que je n'ai plus 20 ans, alors peut-être que j'adopterai. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'entier : je pense que si j'avais un enfant, j'arrêterais de tourner", avait-elle fait savoir dans les pages de Télé Star.