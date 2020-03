Fabienne Carat mariée : "Je ne parle jamais de lui "

Fabienne Carat est si discrète sur sa vie privée qu'on a tendance à oublier qu'elle est en couple et mariée depuis des années. La comédienne de Plus belle la vie que l'on retrouvera prochainement dans Section de recherches (une première diffusion serait prévue pour le 30 avril) a expliqué au magazine Gala pourquoi elle ne parlait jamais de son compagnon.

La star qui sortira que le 20 mai 2020 son autobiographie, Danse avec la vie, n'évoque pas l'homme qui partage son quotidien dans son livre. Un choix qu'elle assume entièrement, et ce pour une raison bien précise. Elle déclare à nos confères de Gala : "Je ne parle jamais de lui, car il ne fait pas partie de mon métier. Je tiens à respecter sa - et notre - vie privée."

Ce que l'on sait de l'époux de Fabienne Carat c'est qu'il s'appelle Xavier et qu'il serait cadre dans la finance (un milieu qui est en effet très éloigné des plateaux de tournage).

Concernant la possibilité pour le couple d'avoir un enfant, Fabienne Carat a été très claire sur le sujet lors d'une interview accordée il y a quelques jours pour Purepeople.com. "Je n'ai jamais eu un besoin viscéral d'avoir un enfant. J'ai beaucoup d'amour à donner, je suis très maternelle naturellement. Idéalement, j'aimerais avoir un enfant. Mais je n'ai pas envie ou pas le temps d'être enceinte. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. La grossesse me fait peur, l'accouchement me fait peur et la responsabilité d'un être 24h/24 me fait peur. S'il n'y avait pas tout ça, j'adorerais avoir un enfant", nous a-t-elle confié. Elle a aussi déclaré qu'elle avait eu "la confirmation médicale récemment que c'était très très très très compliqué" pour elle d'avoir un enfant.