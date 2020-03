Fabienne Carat et la maternité : "Médicalement ce serait très compliqué" (EXCLU)

Fabienne Carat, actrice star de Plus belle la vie (France 3) a rejoint le casting de Section de recherches (TF1) où elle jouera le rôle de Jeanne Lorieux. Heureuse de cette nouvelle aventure, la comédienne de 40 ans a accordé une interview à Purepeople.com. Elle a notamment évoqué ses envies de maternité.

Quelques mois après avoir déclaré qu'elle n'excluait pas l'adoption, Fabienne Carat a fait de plus amples confidences sur sa vie privée. "Je n'ai jamais eu un besoin viscéral d'avoir un enfant. J'ai beaucoup d'amour à donner, je suis très maternelle naturellement. Idéalement, j'aimerais avoir un enfant. Mais je n'ai pas envie ou pas le temps d'être enceinte. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. La grossesse me fait peur, l'accouchement me fait peur et la responsabilité d'un être 24/24h me fait peur. S'il n'y avait pas tout ça, j'adorerais avoir un enfant", nous a-t-elle confié.

Mais si la star qui a sorti son calendrier a des craintes et des a priori sur la grossesse et la maternité, elle nous a aussi expliqué qu'elle aurait beaucoup de mal à tomber enceinte : "C'est presque un deuil de ne pas en avoir [des enfants, NDLR]. Après, j'ai toujours su au fond de moi que je ne pouvais pas en avoir. J'ai eu la confirmation médicale récemment que c'était très très très très compliqué. Donc, soit j'entreprends très rapidement un très long combat incertain, soit je continue à être heureuse comme ça et à donner de l'amour différemment."

C'est pour cela que l'adoption est une option que Fabienne Carat "ne rejette pas, au contraire" et elle confirme que cela pourrait "faire partie de l'avenir".

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.