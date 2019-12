Fabienne Carat maman à 40 ans ? "Je n'exclus pas l'adoption"

Si son personnage de Samia, dans Plus belle la vie, est maman, Fabienne Carat (40 ans) n'a elle pas d'enfant. Une situation qui lui vaut souvent des questions concernant la maternité, lors de ses différentes interviews. Le magazine Télé Poche, dans son numéro en date du 2 décembre 2019, lui a demandé où elle en était concernant ce sujet. Et celle qui est mariée à la ville a expliqué qu'elle n'excluait pas l'idée de devenir maman.

"Je suis très maternelle, mais ce n'est pas viscéral. Aujourd'hui, oui, j'en ai envie... mais plus tard. Le problème c'est qu'à mon âge, plus tard c'est maintenant. Donc je fais confiance à la vie. Si ça arrive, tant mieux. Je vis au présent. Et je n'exclus pas l'adoption", a expliqué Fabienne Carat à nos confrères.

Le discours de la belle brune a bien évolué depuis février dernier. Dans le deuxième numéro de la revue officielle de Plus belle la vie, Fabienne Carat avait expliqué que la grossesse de son personnage ne lui avait pas donné envie de tomber enceinte : "Ça ne m'attire pas du tout, indiquait-elle, catégorique. Les neuf mois de grossesse de Samia m'ont passé l'envie d'avoir un gros ventre. Sans compter les films d'accouchement que j'ai regardés pour me préparer." Mais quatre mois plus tard, elle confiait à Télé Star qu'elle ne fermait pas la porte à l'arrivée d'un bébé dans sa vie : "Ce n'est pas que je ne veux pas avoir d'enfant, c'est juste que je laisse la nature faire les choses. Oui, plus tard, j'aurai un enfant. Je sais que je n'ai plus 20 ans, alors peut-être que j'adopterai. D'ailleurs, je suis quelqu'un d'entier : je pense que si j'avais un enfant, j'arrêterais de tourner."