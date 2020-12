Fabienne Carat, célibataire, change de vie : sa demande "irréelle" à Stéphane Plaza

Mercredi 6 janvier, en prime sur M6, Stéphane Plaza est de retour avec un numéro inédit de Recherche appartement ou maison. A cette occasion, l'agent immobilier le plus célèbre de France a fait des confidences à Télé Star sur les appartements trouvés pour des personnalités. Parmi elles Fabienne Carat qui avait une demande bien particulière...

En août, l'actrice légendaire de Plus belle la vie a annoncé son divorce, en plus de son départ de la série. Un double changement de vie qui en a naturellement amené un troisième, la nécessité d'un déménagement. La star a eu le droit à la meilleure aide possible, Stéphane Plaza et celui-ci n'a pas caché que le bien recherché par l'actrice était particulier. "J'ai fait une recherche irréelle pour Fabienne Carat et sa soeur Carole. Elles ont décidé de prendre un appartement ensemble. Il fallait deux entrées, des espaces indépendants pour concilier la vie de famille de sa soeur - avec son mari et leur enfant - et l'existence de célibataire de Fabienne. Satisfaire deux femmes : je n'ai pas cette prétention-là", a-t-il raconté. Divorcée et célibataire, la star a donc choisi de se rapprocher de sa famille proche.

Le colocataire de Karine le marchand a aussi trouvé un appartement à Lyon pour Marine Lorphelin et un autre pour Jeanfi Janssens. "On s'est rencontré il y a sept ou huit ans pour une de mes émissions. On a sympathisé. A l'époque, je lui avais trouvé une perle rare, mais n'avait pas un rond pour l'acheter. La banque lui avait refusé son prêt. Il se trouve qu'il voulait devenir propriétaire et, comme beaucoup de Français après le confinement, il avait besoin d'un petit extérieur. Il est arrivé au bon moment", explique l'agent et animateur.

Des achats qui seront visibles dans son émission !