Fabienne Carat, divorcée et prête à retrouver l'amour ? Confidences intimes

"Je ne suis pas habituée à parler de ma vie privée mais je me dois de le faire : nous avons divorcé." C'est avec cette phrase directe que Fabienne Carat a annoncé au mois d'août sa séparation avec son mari. Depuis, celle qui fait ses adieux à Plus belle la vie, s'exprime peu sur cette décision et encore moins sur son avenir amoureux. Interrogée par Télé Star sur la série, elle a finalement fait quelques confidences.

"Quoiqu'il en soit, ma décision était prise. Ça a duré quinze ans, j'avais besoin de retrouver la vie d'artiste et prendre du temps pour profiter", a-t-elle déclaré au sujet de son départ de la célèbre série de France 3. La belle comédienne compte-t-elle "profiter" de ce changement de vie pour tenter de refaire sa vie ? Pas vraiment comme elle l'a fait savoir à nos confrères : "Je ne m'occupe pas du perso-perso, je n'en ai pas le temps. Je suis dans l'essentiel. Disons que j'en suis au stade de la chenille qui se transforme en papillon... On volera plus tard." Voilà qui est dit !

Divorcée et célibataire donc, la belle quadragénaire avait confié il y a quelques semaines au même magazine que son avenir ne lui faisait pas peur : "En prenant de l'âge, on se sent vachement plus fort, équilibré et mieux dans sa peau. Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso. Tout va bien !"

Un avenir qui se fera définitivement sans Plus belle la vie comme elle l'a déclaré dans le dernier numéro de Télé Star : "Quand je prends une décision, c'est que je suis allée au bout des choses." Une phrase qui vaut aussi certainement pour sa décision de divorcer !