Fabienne Carat divorcée et célibataire : "Je ne suis pas inquiète pour le futur"

Interviewée par le magazine Télé Star, Fabienne Carat a fait une révélation étonnante et détonante. Elle a divorcé de son compagnon de longue date qu'elle avait épousé en 2013. Dans l'entretien, elle confie également être célibataire...

"Nos professions ne nous ont pas laissées une place suffisante pour notre vie de couple", a expliqué Fabienne Carat concernant les raisons de son divorce. La comédienne de 40 ans est aujourd'hui une femme libre. Tout naturellement, le journaliste lui a donc demandé comment elle vivait sa vie de femme célibataire. "En prenant de l'âge, on se sent vachement plus fort, équilibré et mieux dans sa peau. Je ne suis pas du tout inquiète pour le futur, que ce soit pour le boulot ou le perso. Tout va bien !", a-t-elle répondu avec sa positive attitude naturelle.

La question de l'âge de l'actrice et son désir de maternité revenait souvent dans les interviews que Fabienne Carat a accordé. Dans une des plus récentes, elle avait déclaré concernant sa volonté de devenir mère : "J'ai envie d'être maman mais j'ai tendance à remettre à plus tard. Sauf qu'à 40 ans, plus tard, c'est maintenant ! D'autant qu'ayant beaucoup de fibromes, il sera compliqué pour moi d'avoir un enfant naturellement. Je me pose donc toutes les questions : est-ce que ça vaut le coup de vivre sans enfant ? Mais ai-je envie de m'occuper d'un être à 2000 % ? Bref, affaire à suivre..." Qu'en est-il à présent ? La belle célibataire déclare : "Je ne me pose plus vraiment la question parce qu'aujourd'hui je suis tatie et j'ai un rapport très proche avec ma nièce [voir photo ci-dessous, ndlr]. Ce n'est pas être parent bien sûr, j'ai juste le beau rôle ! Puis, je n'ai plus 20 ans donc on verra... Ce n'est pas ma priorité."

Si elle semble mettre la maternité de côté, Fabienne Carat croit encore en l'amour malgré l'échec de son mariage : "Oh oui. Moi, je crois en tout. Je crois en la bonté humaine, je crois en l'amour, je crois aux belles surprises de la vie... Je ne suis pas non plus dans le fantasme d'un monde idéal mais je crois en plein de choses."