Karine Le Marchand stupéfaite : Stéphane Plaza s'invite chez elle pour "huit mois"

Karine Le Marchand est assurément une bonne copine pour Stéphane Plaza, même lorsque celui-ci s'impose en trombe dans son quotidien. Ce fut le cas samedi 21 novembre 2020. Alors qu'ils avaient prévu de faire un live Instagram ensemble, l'animatrice a vite compris que la présence de l'agent immobilier chez elle ne se limiterait pas à une soirée. Et pour cause, il est arrivé muni de sa valise.

Via ses stories, Karine Le Marchand, dans l'incompréhension, a filmé son arrivée. "Comment ça, je me mets où ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ta valise ?", lui demande-t-elle. "Mais j'ai envoyé un message sur Instagram, tu n'as pas répondu. Qui ne dit mot consent", répond Stéphane Plaza, déjà hilare. Et de préciser : "Je déménage, je viens chez toi. C'est ma première valise là, et je viendrai mardi ou mercredi avec le reste".

"Tu veux habiter chez moi ?", surenchérit alors sa complice d' M6, histoire de bien comprendre. L'animateur de Recherche appartement ou maison n'a pas décidé de devenir le coloc' de Karine Le Marchand sur un coup de tête car on comprend par la suite que son domicile est actuellement en travaux, et pas qu'un peu. "Alors les travaux, attention ! Huit mois les travaux !", révèle-t-il. Ce qui inquiète déjà son amie : "Ah mais tu vas pas parler fort tout le temps comme ça..."

Mais Karine Le Marchand n'est certainement pas au bout de ses surprises. À peine réunis que les divergences ont commencé. Entre Stéphane Plaza qui veut "fêter la cohabitation" avec une bouteille de champagne et l'animatrice qui ne boit pas, le duo offre un grand moment de rigolade aux internautes. Vient ensuite la disposition du couchage. Karine Le Marchand précise d'entrée qu'ils ne dormiront pas dans la même chambre. Ce qui déçoit quelque peu son acolyte avant qu'il ne révèle dans un fou-rire : "Ah oui, remarque tu ronfles... ah non toi tu pètes et moi je ronfle !". Nul doute que la paire va bien s'amuser ces prochaines semaines. Du moins, lorsque Stéphane Plaza ne se montrera pas maladroit.... "Je ne vais pas tenir", ironise Karine Le Marchand. Ça promet !