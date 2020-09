Recherche appartement ou maison : une candidate exigeante insupporte les téléspectateurs

Mission impossible pour Stéphane Plaza, de retour dans l'émission Recherche appartement ou maison le mardi 29 septembre 2020, sur M6. Le présentateur a eu affaire à une demande particulièrement épineuse... et rigoureusement précise. Patricia et Benoît, qui venaient de vendre leur appartement parisien, faisaient appel à lui pour trouver une nouvelle pépite dans le quartier de Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris, pour pouvoir continuer à travailler. Une aubaine pour notre agent immobilier, qui a des dizaines d'établissements dans la capitale. Ou pas !

C'est bien simple : Patricia et Benoît avaient des critères. Beaucoup de critères. Ne pas bouger de leur quartier, une superficie de 75 m², un beau séjour d'une surface de 28 à 30 m², trois pièces dont deux chambres, une habitation lumineuse et un ascenseur, de l'haussmannien ou du très moderne. Et surtout, surtout pas d'immeubles des années 1950, 1960, 1970 ou 1980. Face à une telle liste, Stéphane Plaza a fait les gros yeux. Mais il a pu se rassurer avec le budget. Le couple, ayant vendu son bien, avait acheté une maison en Normandie et disposait encore de la rondelette somme de 850 000 euros. Ce qui n'a pas manqué de titiller la jalousie des téléspectateurs, voyant d'un mauvais oeil cette somme importante.

Des clients comme toi, je n'en veux pas tous les jours

Il a fait son possible. Au final, Stéphane Plaza est parvenu à trouver un appartement situé rue Crozatier, en dessous du budget prévu. Un gros coup de coeur pour Patricia et Benît qui ont joyeusement sabré le champagne. "Des clients comme toi, je n'en veux pas tous les jours. Parce que j'ai pris dix ans !" a ironisé le présentateur de 50 ans. Il ne croyait pas si bien dire. Quelques heures après le tournage, le couple s'est désisté par SMS en évoquant des raisons très floues teintées de larmes et d'incertitudes. Ce sera donc pour une prochaine fois...