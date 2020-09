Stéphane Plaza pose entièrement nu : il fait de l'ombre à Baptiste Giabiconi

Ce n'est plus un secret pour personne, Stéphane Plaza est un véritable boute-en-train. Que ce soit dans ses multiples émissions sur M6 ou lors de ses passages radio, comme dans Les Grosses Têtes, le meilleur ami de Karine Le Marchand ne manque jamais une occasion de faire rire son public. Et ce jeudi 3 septembre 2020, il a mis le paquet pour faire sensation !

En effet, Stéphane Plaza a fait une apparition des plus étonnantes sur Instagram en se dévoilant complètement nu. Se tenant debout et de dos au bord de la même piscine et face au même paysage de Corse, l'as de l'immobilier a souhaité imiter une photo de Baptiste Giabiconi, l'ancien protégé de Karl Lagerfeld. En légende, Stéphane Plaza estime même, avec humour bien sûr, être un bien meilleur mannequin que lui.

"Unique, magnifiqueeeeeeeee. Voici mon classic One by me #2020. Si @baptiste.giabiconi se jette à l'eau, alors je relève également le défi ! Même lieu, même pose, mais tellement plus envoûtant, plus glamour... Incroyable, comme quoi même un agent immobilier de 50 ans peut être égérie chez Chanel (je mesure 1m78 mais avec talon 1m85, donc à part un ou deux tatouages, je ne vois vraiment pas la différence entre toi et moi) alors pourquoi se mettre nu, Baptiste ? Je suis embêté, Chanel va peut-être me recruter... Adieu l'immobilier, vive les défilés", écrit-il avec entrain et grande confiance. Le cliché hilarant a eu l'effet escompté puisqu'ils sont plus de 21 000 internautes à l'avoir "liké" en à peine quelques heures. Un gros succès !

Plus sérieusement, Stéphane Plaza a profité de l'attention de ses abonnés pour faire un peu de promotion : il est en train de boucler ses derniers tournages pour M6. Une rentrée déjà explosive pour l'animateur qui continue de s'imposer dans le milieu télévisuel. "Merci la Corse, Lyon, Annecy, l'Ariège, Perpignan et à bientôt Marseille ! Merci pour cet accueil et de rendre chaque jour mon travail auprès de vous plus exceptionnel ! Le monde appartient à ceux qui 'rêvent' tôt !", offre-t-il en guise de conclusion.