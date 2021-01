Diaporama Fabienne Carat, son départ "étrange" et raté de Plus belle la vie : "J'ai été déstabilisée..."

Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille. © Bruno Bebert / Bestimage

Stéphane Plaza, Fabienne Carat et sa soeur Carole - Stéphane Plaza rend visite à Fabienne Carat et sa soeur Carole, dans leur appartement, à l'occasion du tournage de l'émission "Recherche appartement ou maison". Le 13 septembre 2020 © Tiziano Da Silva / Bestimage

Fabienne Carat et Stéphane Plaza - Enregistrement de la 100ème émission "Recherche appartement ou maison", présentée par S.Plaza, qui sera diffusée le 20 janvier à 21h05 sur M6. Le 6 octobre 2020 © Tiziano da Silva / Bestimage

Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Fabienne Carat et sa soeur Carole - Enregistrement de la 100ème émission "Recherche appartement ou maison", présentée par S.Plaza, qui sera diffusée le 20 janvier à 21h05 sur M6. Le 6 octobre 2020 © Tiziano da Silva / Bestimage

Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Fabienne Carat et son autoportrait en Plexiglass - Backstage de l'enregistrement de l'émission prime "Affaire conclue" dans les écuries du château de Chantilly, présentée par S.Davant et qui sera diffusée sur France 2 le 15 septembre 2020. © Guillaume Gaffiot / Bestimage

Stéphane Plaza entouré de Fabienne Carat et sa soeur Carole - Enregistrement de la 100ème émission "Recherche appartement ou maison", présentée par S.Plaza, qui sera diffusée le 20 janvier à 21h05 sur M6. Le 6 octobre 2020 © Tiziano da Silva / Bestimage

Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Fabienne Carat - Lancement de la collection de mouchoirs "Lotus by MIKA" à l'Atelier des Lumières à Paris. Le 1er octobre 2020 © Christophe Aubert via Bestimage

Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

14 / 18

Fabienne Carat Fabienne Carat en séance d'enregistrement dans le studio de Richard Orlinski à Paris, Fabienne et Prestige Music enregistrent avec la collaboration des compositeurs et DJ, Joss Beaumont et Laurent Veix les nouveaux titres de son prochain album (10 ans après le 1er).