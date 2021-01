Section de recherches : Carton d'audiences pour la saison 14, Fabienne Carat bien accueillie !

Jeudi 28 janvier 2021, TF1 diffusait le premier épisode de la quatorzième saison de Section de recherches, suivi d'une rediffusion. Xavier Deluc, qui incarne le commandant Martin Bernier, et Franck Sémonin, l'interprète du lieutenant Lucas Auriol, ont donné la réplique à Fabienne Carat, nouvelle arrivée au casting de la série de la Une. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les téléspectateurs étaient au rendez-vous !

Un retour en grande pompe pour Section de recherches. En effet, ils étaient 6,01 millions de curieux à suivre l'épisode inédit de la série, marquant l'arrivée de Jeanne Lorieux, interprétée par la jolie Fabienne Carat, ex-star de Plus belle la vie (France 3). Ce chiffre incroyable représente 25,4% de part d'audience sur les téléspectateurs âgés de quatre ans et plus, et 19% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Un démarrage plus que réussi !

Au total sur la soirée, à savoir les deux épisodes – l'inédit et la rediffusion, de 21h05 à 23h05 –, 4,89 millions d'individus étaient au rendez-vous sur TF1. La part de marché globale s'élève à 22,9% auprès de l'ensemble du public, et de 17,1% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de cinquante ans. Des très bons scores qui permettent à TF1 de se placer en tête du classement des audiences du jeudi 28 janvier 2021.

Bel accueil du public pour Fabienne Carat dans Section de recherches

À titre de comparaison, rappelons que le démarrage de la treizième saison de Section de recherches en mars 2019 avait réuni, au cours d'une soirée avec deux épisodes inédits, 5,21 millions de téléspectateurs, soit 26,1% de l'ensemble du public et 19,2% des ménagères de moins de cinquante ans.

Section de recherches connait un succès fou, et ça ne date pas d'hier. Mais l'arrivée de Fabienne Carat dans la série n'y est pas non plus pour rien. La comédienne de 41 ans tournait, au départ, le feuilleton en même temps que Plus belle la vie. Finalement, elle a dit adieu à son personnage de Samia Nassri au Mistal... et se concentre désormais sur les tournages de Section de recherches.

Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 jeudi 4 février 2021 afin de découvrir un deuxième épisode inédit, suivi encore une fois d'une rediffusion, de Section de recherches.