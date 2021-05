Fabienne Carat pas encore libérée de Plus belle la vie : ce qu'elle doit régler pour tourner la page

Le 8 janvier 2021, Fabienne Carat faisait ses adieux à Plus belle la vie. Après quinze ans dans la peau de son personnage Samia Nassri, la comédienne de 41 ans a vogué vers de nouveaux horizons. Son départ ne fut évidemment pas une mince affaire, tant pour les téléspectateurs du feuilleton de France 3 que pour Fabienne Carat elle-même. Cette dernière n'a pas seulement quitté le Mistral, elle a quitté une grande partie de sa vie.

Et alors qu'elle a d'ores et déjà enchaîné avec d'autres projets, Fabienne Carat a expliqué dans les pages de Télé Star Jeux ne pas avoir "cette sensation encore" d'avoir franchi une nouvelle étape. "J'ai encore des choses à régler pour me sentir totalement libre de vivre une nouvelle vie", a-t-elle révélé. Et pour elle de préciser : "J'ai un studio à Marseille, que je vais bientôt vendre, mais avant cela, j'ai des travaux à terminer. C'est une étape essentielle pour tourner la page et couper ce lien magnifique que j'ai eu avec cette ville." Et ainsi avec Plus belle la vie.

Son après Plus belle la vie bien rempli

Fabienne Carat a en tout cas trouvé son nouveau chez soi, à Paris. Elle avait même loué les services de Stéphane Plaza lors d'un épisode de Recherche appartement ou maison. Elle vit désormais sous le même toit que sa soeur Carole et le mari et la fille de cette dernière. La comédienne est par ailleurs plus que jamais tournée vers l'avenir au niveau professionnel. Après avoir quitté Plus belle la vie, elle a rebondi avec Section de recherches sur TF1. La saison de son arrivée a réalisé des cartons d'audiences. Malheureusement, l'aventure aura été de courte durée pour la jolie brune puisque la chaîne a annoncé mettre un terme à la fiction. Fabienne Carat fera tout de même partie du grand final, actuellement en écriture, qui s'écoulera sur "une mini saison 15 de deux épisodes" comme elle l'a déjà précisé.

Qu'à cela ne tienne, Fabienne Carat ne manque pas de projets. Le DVD de son spectacle L'amour est dans le prêt est toujours disponible en vente, tout comme son livre autobiographique Danse avec la vie (Ed. Michel Lafon). Et en parallèle, Fabienne Carat va prochainement sorti un album de 12 titres, tous composés par ses soins et dont les textes sont parfois très engagés. "Le prochain single s'appelle Il ne t'aime pas et parle des violences faites aux femmes", a-t-elle par exemple indiqué.

L'inteview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Star Jeux, actuellement en kiosques.