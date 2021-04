Section de recherches : La série s'arrête après 14 saisons !

Triste nouvelle pour les téléspectateurs de TF1. Selon les informations de Satellifax, la série Section de recherches s'arrête après quatorze saisons à l'antenne.

Après Profilage ou Alice Nevers, une autre série phare de la première chaîne s'apprête à tirer sa révérence : Section de recherches. Selon Satellifax, la production Auteurs Associés (Mediawan) prépare un "beau final" au public. Une fin à l'image de cette série historique de TF1, créée par Dominique Lancelot, Steven Bawol et Yann Le Nivet. Pour rappel, elle était diffusée depuis mai 2006 et suivait l'activité d'une unité spéciale de la gendarmerie nationale, chargée des affaires les plus complexes. Elle était dirigée par le capitaine Martin Bernier (interprété par Xavier Deluc).

La nouvelle de cet arrêt a de quoi surprendre puisque la saison 14, diffusée du 28 janvier au 11 mars 2021, a réalisé de belles audiences. Le lancement avait par exemple réuni 6,1 millions de téléspectateurs et le final avait rassemblé 5,72 millions de personnes. De beaux scores qui s'expliquent notamment grâce au vent de fraîcheur apporté par les nouvelles recrues Mélanie Maudran (Sandrine Carelli) et Fabienne Carat. Après quinze années passées avec l'équipe de Plus belle la vie, l'ancienne interprète de Samia a en effet intégré le casting de Section de recherches. Et ses performances ont été maintes fois saluées sur les réseaux sociaux. De quoi toucher la belle brune qui campait le rôle du commandant Jeanne Lorieux. Nul doute que, comme tous les autres acteurs, elle n'aura aucun mal à rebondir.

En attendant, Fabienne Carat pourra se concentrer sur ses chansons pour son nouvel album. Son livre Danse avec la vie..., publié en mai 2020, est toujours en vente. Le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est également disponible à la vente.