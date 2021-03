Section de recherches : carton d'audiences pour le grand final, Fabienne Carat aux anges

Après sept semaines d'enquête, les téléspectateurs ont découvert le dénouement de la 14e saison de Section de recherches sur TF1 jeudi 11 mars 2021. Pour l'occasion, ce n'est pas un mais deux épisodes qui ont été diffusés, au cours desquels un crossover avec la série Alice Nevers a été réalisé. Résultat, ce sont 5,72 millions de personnes qui se sont donnés rendez-vous derrière leur écran selon Médiamétrie. Des audiences record qui s'inscrivent ceci-dit dans la lignée de la moyenne de la saison, laquelle a démarré le 28 janvier dernier. La chaîne avait pourtant fait le pari de ne partager qu'un inédit par semaine pour un total de huit épisodes, contre quatorze la saison passée.

De quoi rendre fier Fabienne Carat ! Et pour cause, après avoir été la vedette de Plus belle la vie pendant quinze ans, elle a été recrutée pour jouer dans Section de Recherches dans le rôle de Jeanne Lorieux, la nouvelle commandante sans grande expérience sur le terrain. Et aussitôt arrivée que la comédienne a contribué à faire cartonner le show. Sur Instagram, elle n'a pas caché sa joie. "Merci merci merci à tous pour votre constante et indéfectible fidélité tout au long de la saison. Vous étiez toujours + de 6 millions entre le 1er épisode diffusé le 28 janvier 2021 et le dernier épisode ce 11 mars, à vibrer avec nous. Merci à toute l'équipe, les acteurs, les réalisateurs, les techniciens, toute la production, la chaîne pour ce divin et chaleureux accueil. Et merci à vous pour tous vos adorables messages et vos retours", a-t-elle écrit, reconnaissante.



Forte de son succès, on pourrait alors imaginer que Fabienne Carat sera de la partie pour la prochaine saison. C'est en tout cas ce qu'espèrent ses followers. "Hâte de tous vous retrouver dans la 15ème saison", "Bravo Fabienne - sans doute one of your best performances", "Tu as été exceptionnelle ma belle Fabienne maintenant trop presser d'avoir la suite...", se sont-ils enthousiasmés.