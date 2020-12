Fabienne Carat remplacée dans Plus belle la vie ? La production a pris sa décision

Après quinze années de bons et loyaux services dans la peau de Samia Nassri, Fabienne Carat tire sa révérence. Plus belle la vie, c'est fini pour l'actrice de 41 ans. Une décision qui peine les fidèles téléspectateurs du feuilleton de France 3. Mais alors, qu'adviendra-t-il du personnage campé par Fabienne Carat ? Si la jolie brune envisageait être remplacée, la production en a décidé autrement.

Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé 7 Jours, Fabienne Carat s'est confiée sur son départ de Plus belle la vie. L'occasion pour elle d'expliquer pourquoi elle ne sera pas remplacée. "Je l'ai proposé à la production, qui a gentiment refusé, m'expliquant que j'incarnais le personnage depuis trop longtemps pour que ce soit crédible, lance-t-elle. Déjà que cela avait été difficile pour les rôles de Patrick Nebout et de Coralie [Jérôme Bertin avait remplacé Franck Sémonin et Coralie Audret s'était substituée à Sara Mortensen, NDLR] après beaucoup moins d'années. Alors là, au bout de quinze ans..."

Et de poursuivre : "Pour tout vous dire, j'ignore quel est l'avenir de Samia, qui n'apparaîtra plus à l'écran dès le 8 janvier, même si l'on continue de parler d'elle les trois semaines suivantes." La star du Mistral quitte l'écran par la grande porte. "La production a réussi à imaginer pour Samia une évolution qui lui ressemble et, surtout, qui ne déçoit pas le public. C'était essentiel pour moi", confiait Fabienne Carat le 8 décembre dernier dans Nous Deux.

Fabienne Carat quitte Plus belle la vie mais pas la comédie

Après l'aventure PBLV, elle sera prochainement à l'écran dans Section de Recherches (TF1). L'actrice a également publié Danse avec la vie..., son livre autobiographique publié en mai dernier qu'elle a dédicacé pour la première fois dimanche 20 décembre à Angoulême, et travaille sur des chansons pour un nouvel album. Aussi, le DVD de son one woman show L'amour est dans le prêt ? (bande-annonce ICI) est d'ores et déjà disponible à la vente au prix de 14,99 euros.

"J'ai écrit un long-métrage, mais je dois le peaufiner. J'aimerais aussi faire du théâtre, même si c'est épuisant. Pourquoi pas une pièce de boulevard dans un beau théâtre ? Surtout maintenant que je vais me poser à Paris", lâche celle qui a quitté Marseille pour la capitale, où elle vit avec sa soeur, le mari de cette dernière et leur fille.

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé 7 Jours, en kiosques ce lundi 21 décembre 2020.