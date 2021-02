Arrêt de Profilage : Bel hommage de Shy'm qui évoque ses premiers pas avec Philippe Bas

Dimanche 14 février 2021, en pleine Saint-Valentin, les fans de Profilage ont appris une terrible nouvelle : la fin de la série. C'est Philippe Bas qui a fait cette annonce inattendue. Mardi 16 février 2021, Shy'm qui a tourné dans la série a réagi. Celle qui a donné naissance à son premier enfant le 22 janvier a fait une belle publication sur Instagram avec des photos et une vidéo prises sur le tournage avec ses complices. Ainsi peut-on la voir, notamment, avec Philippe Bas.

Elle a accompagné ces photos d'un long texte hommage : "C'était beaucoup trop canon cette année de tournage Profilage. Cette année de découverte et d'apprentissage. Merci mes partenaires de jeu. Merci pour votre accueil si chaleureux et votre confiance. Philippe Bas, pour avoir accompagné mes premiers pas avec tant de coeur, puis amitié. Vincent Heneine, mes premiers pleures, avec douceur et mes premiers baisers avec humour. Une pensée aux gens formidables que j'ai eu la chance de rencontrer, des techniciens, aux chefs opérateurs, aux caméramans, au HMC, aux réalisateurs... (amour toujours Jeremy Minui). Merci aux fidèles de la série et aux autres pour tous les messages que j'ai reçus concernant Elisa. J'ai pris un plaisir énorme à l'incarner, complexe, mystérieuse, drôle, intuitive et amoureuse... C'est inspirant. Un dernier merci à Gwendale, devant qui j'ai fait mes premiers essais pour le rôle, que j'ai rematés il y a quelques jours, et qui m'ont grandement gênée. Merci pour ta confiance. En route pour d'autres escapades, après avoir mis ce nouveau mini rikiki être sur les bons rails."