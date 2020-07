Philippe Bas, son corps recouvert de tatouages : photo impressionnante

Philippe Bas a le don de faire monter la température. Sur Instagram, le comédien de 46 ans poste régulièrement des photos de lui révélant sa silhouette musclée. Ce lundi 20 juillet 2020, il a récidivé, mais cette fois, son énorme tatouage dans le dos lui a volé la vedette. En effet, l'interprète de Thomas Rocher dans Profilage n'a laissé que très peu de place libre sur son corps, arborant une foule de symboles différents. Un véritable "chef-d'oeuvre" pour nombre de ses abonnés. Sa publication a d'ailleurs été "likée" par près de 10 000 de ses abonnés.

Ses plus grands fans savent qu'il est un grand amateur de tatouages. C'est d'ailleurs à l'âge de 16 ans que Philippe Bas s'est offert sa toute première inscription. Quelques années plus tard, il était recouvert de tatouages sur les bras et le dos. Les téléspectateurs ont d'ailleurs pu en apercevoir quelques-uns lors de la sixième saison de Profilage, notamment lors d'un épisode où son personnage apparaît torse nu dans un combat de boxe.

Force est de constater que la personnalité du comédien semble proche de celle du Commandant Rocher dans la fiction. En plus de leur goût commun pour les tatouages, ils aiment tous deux beaucoup le sport. Lors d'une interview accordée à Purepeople.com au mois de mars dernier, Philippe Bas nous confiait faire de l'exercice au quotidien : "Je suis très sportif depuis toujours. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de karaté en compétition, j'ai été vice-champion de France. J'ai toujours été dans le sport, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail."

Avec autant de qualités et d'atouts en poche, le partenaire de Shy'm à l'écran demeure pourtant célibataire. Malchanceux en amour depuis la fin de sa plus longue relation de six ans, il a pris la décision de s'inscrire sur un célèbre site de rencontres. "Je suis sur Tinder, je rame vous savez", reconnaissait-il dans l'émission radio d'Europe 1 Ça fait du bien.