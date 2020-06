Philippe Bas célibataire et sur un site de rencontres : "Je rame"

Avis à toutes les admiratrices de Philippe Bas. L'acteur de 46 ans, notamment célèbre pour son rôle de Thomas Rocher dans Profilage, a fait une confidence qui devrait leur plaire.

Ce mercredi 10 juin 2020, Philippe Bas était invité dans l'émission radio d'Europe 1 Ça fait du bien. Et il a fait de rares confidences sur sa vie amoureuse. L'animatrice Anne Roumanoff et ses chroniqueurs n'ont pas manqué d'évoquer son physique avantageux. S'il a été heureux de savoir qu'il pouvait plaire, le partenaire de Shy'm dans la série de TF1 a toutefois regretté de ne pas vraiment avoir de chance en amour. Incroyable mais vrai, il est célibataire. Et, pour l'aider à trouver la perle rare, il a pris la décision de s'inscrire sur un célèbre site de rencontres. "Je suis sur Tinder, je rame vous savez", a-t-il lancé. Et il ne cache pas son identité, il est donc facile de le trouver : "J'ai mis Phil."

Étonnée par ses déclarations, Anne Roumanoff a souligné qu'il faisait craquer de nombreuses femmes. Ce a quoi Philippe Bas a répondu : "Mais pourquoi elles ne m'appellent pas ? Je n'ai pas leur numéro, moi ! Je vis comme un moine, je ne bois pas d'alcool, je reste chez moi (un peu trop d'ailleurs) et du coup je ne sais pas tous les gens qui me désirent comme ça. Je ne pèche pas à la grenade." Nul doute qu'après cette intervention, il recevra de nombreuses demandes sur Tinder.

Interrogé par le magazine Gala fin mars, Philippe Bas avait dévoilé qu'il n'était plus en couple avec la mystérieuse femme qu'il avait évoquée en 2016, lors d'une interview pour Télé Loisirs. "Malheureusement, je suis célibataire. Je me suis séparé il y a quand même pas mal de temps. C'était une histoire assez longue. Six ans, ma plus longue. Très importante dans ma vie. Également la dernière étape pour comprendre encore certaines choses sur un plan affectif", avait-il précisé.