Philippe Bas célibataire: rares confidences sur sa dernière romance "importante"

Philippe Bas est d'ordinaire plutôt discret en ce qui concerne sa vie privée. Mais, lors de son interview pour le magazine Gala du 26 mars 2020, l'acteur de Profilage (TF1) a fait tomber le masque et s'est livré comme jamais sur sa situation amoureuse.

Aux dernières nouvelles, la star de 46 ans était en couple. En 2016, il expliquait à Télé Loisirs que sa compagne était du métier. "Elle est technicienne, c'est un peu comme une meilleure amie, comme une soeur, une meilleure amie, une maîtresse", avait-il confié. Mais la situation a changé depuis : "Malheureusement, je suis célibataire. Je me suis séparé il y a quand même pas mal de temps. C'était une histoire assez longue. Six ans, ma plus longue. Très importante dans ma vie. Également la dernière étape pour comprendre encore certaines choses sur un plan affectif."

Philippe Bas a précisé que, pendant une longue période, il avait été "une espèce de bombe à retardement remplie d'émotions", qu'il ne maîtrisait pas toujours. "J'étais quelqu'un de profondément blessé. Ce sont des rencontres fortes et belles en amour comme en amitié que j'ai faites, qui m'ont permis de comprendre, de me comprendre. Ces relations m'ont fait grandir. C'est ce qui me fait dire aujourd'hui que je n'ai absolument pas peur de l'engagement, au contraire, c'est mon but d'aimer et d'être aimé. Il n'y a que ça qui compte en réalité", a poursuivi l'ancien compagnon de Lorie. On lui souhaite donc de trouver l'amour rapidement, même si en cette période de confinement cela s'annonce compliqué. Mais sa dernière photo Instagram devrait l'aider à se faire davantage remarquer. Il a posté un cliché de lui nu qui a fait sensation.

L'intégralité de l'interview de Philippe Bas est à retrouver dans le magazine Gala du 26 mars.