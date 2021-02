Profilage, la série s'arrête : pas de nouvelle saison pour Shy'm

Les fans ont été pris au dépourvu. Dimanche 14 février 2021, Philippe Bas a annoncé une bien triste nouvelle. : la série Profilage ne sera pas renouvelée pour une onzième saison. Celui qui a interprété le commandant Rocher dès la saison 3 de la fiction policière de TF1 s'est saisi de son compte Instagram pour faire ses adieux. "La page s'est tournée. C'était une très belle aventure qui m'a apporté bien plus que je ne l'aurais imaginé. Merci, merci, merci... À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite", a-t-il écrit sous une photo de lui dans la peau de son personnage.

Un véritable choc pour les internautes, lesquels suivaient les aventures des enquêteurs spécialisés en criminologie depuis 2009, soit depuis dix saisons. "Une série qui manquera à beaucoup de gens", "Waouw... Je ne m'attendais pas du tout à ça", "Ooooh non ! Vous allez nous manquer...", "Je n'arrive pas à y croire, c'est parti pour déprimer", ont-ils commenté. Histoire d'être sûre, une fan a demandé au comédien s'il était possible qu'une saison 11 voit le jour. "Non", a-t-il sobrement répondu, confirmant ainsi la décision de la chaîne d'arrêter l'une de ses fictions emblématiques.