Shy'm nue dans Profilage : photos impressionnantes du tournage

Comme beaucoup de programmes avant elle, la série Profilage est désormais déprogrammée des antennes de TF1. Une triste nouvelle pour les fans de la fiction portée par Philippe Bas, et depuis peu Shy'm, qui ont toutefois pu profiter d'un dernier épisode diffusé jeudi 26 mars 2020. Et c'était un épisode à ne pas louper puisque la chanteuse s'y est dévoilée nue. En effet, alors que son personnage, Élise Bergman, se retrouvait dans une fâcheuse position en pleine forêt, elle est apparue entièrement dévêtue à l'écran.

Sur Instagram, Shy'm a partagé une série de clichés pris sur le tournage. "La diffusion est désormais suspendue. Merci pour tous vos messages !!!! On est beaucoup trop heureux de vos retours. On se retrouve à la sortie de ce confinement...", a-t-elle inscrit, reconnaissante, en légende. La séquence en question n'a pas manqué d'impressionner les internautes comme ils l'ont fait savoir en commentaires. "C'était grandiose", "On est tellement fier de toi", "T'es exceptionnelle, vraiment", "Bravo l'artiste, vraiment, à bout de souffle", "Bravo pour la performance de ce soir", la félicite-t-on. Des mots qui ont dû réchauffer le coeur de la nouvelle comédienne, d'autant plus que cette scène n'a pas été simple à tourner.



Lors d'une interview pour Télé Loisirs, elle évoquait en effet ce défi de taille. "Même si on a l'impression que je suis complètement impudique dans mes clips, que je peux être très sexy dans Danse avec les Stars, on est loin de ce que je devais tourner dans cette scène", a-t-elle confié. Mais professionnelle en toute circonstance, Shy'm a accepté de se mettre "au service de l'histoire", non sans quelques artifices ceci dit. "Je portais un cache-sexe et des cache-tétons", a-t-elle révélé.