Shy'm nue dans Profilage : "Des scènes très compliquées à tourner"

On connaissait la chanteuse Shy'm, on va désormais pouvoir découvrir la comédienne Tamara. Le 12 mars prochain, l'interprète de Femme de couleur sera au générique de la saison 10 de Profilage sur TF1. Une grande première pour la jolie brune de 34 ans qui a pris un plaisir immense à se mettre dans la peau d'Élisa Bergman, une psychocriminologue. Malgré tout, le tournage n'a pas toujours été de tout repos, notamment en raison du décès de Jean-Michel Martial d'une part, mais aussi à cause de scènes très intimes à boucler.

Dans les colonnes de Télé 2 semaines, Shy'm s'exprime d'ailleurs sur cette "scène de nu, qui est arrivée assez rapidement dans le planning" et qui l'a déstabilisée. "Même si je portais un cache-sexe et des cache-tétons, le fait de me retrouver en petite tenue au milieu d'une équipe qui vous regarde, et en extérieur où il fait très froid, ce n'était pas évident", concède-t-elle. Plus tard, l'artiste a également dû incarner son personnage en train de partager un moment charnel avec son compagnon dans la série. "Des scènes plus intimes avec mon partenaire dans la fiction [joué par Vincent Heneine, NDLR] ont aussi été très compliquées à tourner. Le fait de se déshabiller, de toucher un corps que l'on ne connaît pas... Même si on a l'impression que je ne suis pas assez habillée dans mes clips, je suis plutôt pudique."

Qu'à cela ne tienne, Shy'm adorerait réitérer l'expérience de comédienne et espère pouvoir revenir dans la saison 11 de Profilage au côté de Philippe Bas. "J'étais pétrifiée, mais je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça." Qui plus est, la créatrice du show, Fanny Robert, assure que sa nouvelle protégée est tout simplement "ex-tra-or-di-naire !" Vivement la diffusion !

