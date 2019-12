Mort de Jean-Michel Martial : qui va remplacer l'acteur dans Profilage ?

Impossible de le remplacer dans nos coeurs, mais à l'écran en revanche, il va bien falloir faire quelque chose. Décédé le 17 octobre 2019 à l'âge de 67 ans, Jean-Michel Martial a laissé un trou béant dans la distribution de la série Profilage, dans laquelle il a incarné le commissaire Grégoire Lamarck pendant neuf saisons. Si un hommage lui sera rendu lors des prochains épisodes, son personnage va fatalement disparaître... pour faire place au commissaire Jacques Bérault, nouveau chef de la 3e division de la Police Judiciaire de Paris, incarné par le comédien Guy Lecluyse.

Guy Lecluyse, l'acteur

La saison 10 de Profilage accueillera donc une petite nouvelle dans le métier, en la personne de Shy'm, et un acteur qui a un peu plus roulé sa bosse. Guy Lecluyse, vous le connaissez forcément. Son visage, son sourire contagieux sont apparus dans de grandes productions du cinéma français, à l'image de Bienvenue chez les Ch'tis, sa presque suite La Ch'tite famille, Les Tuche ou encore Mais qui a tué Pamela Rose ?. Côté séries, on l'a récemment vu sur TF1 dans Les Bracelets Rouges ou Section de recherches. Il a surtout été le père fictif de Kev Adams pendant trois saisons dans Soda.

Guy Lecluyse, le doubleur

Si le comédien ne vous dit toujours rien, de visu, sachez que vous connaissez au moins sa voix. Outre ses rôles sur petit et grand écrans, Guy Lecluyse a largement fait ses preuves en tant que doubleur. En 1999, c'est sa voix qui résonnait, catastrophée, à la moindre boule noire tirée dans l'émission Motus, dans laquelle il donnait la réplique à Thierry Beccaro. Rôle qu'il a repris par la suite dans Qui est qui ?, présenté par Marie-Ange Nardi, Fa si la avec Pascal Brunner ainsi qu'E=M6, avec la grande complicité de Mac Lesggy. Pour savoir comment ses cordes vocales seront mises au service des forces de police, rendez-vous lors du premier trimestre de l'année 2020 sur TF1.