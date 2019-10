Mac Lesggy (E=M6) : L'origine de son pseudonyme dévoilée

Son visage souriant et ses fameuses lunettes rondes sont devenus cultes au fil des années. Mac Lesggy enrichit notre culture scientifique depuis 1991 grâce à son émission E=M6 (M6). Mais même si son visage nous est devenu familier, on ignore d'où vient ce pseudonyme pour le moins atypique.

Invité de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste lundi 28 octobre 2019, Mac Lesggy a finalement révélé l'origine de son surnom, devant la curiosité pressante de tous les chroniqueurs présents. Ce n'est un mystère pour personne, le vrai nom de l'animateur de 57 ans est Olivier Lesgourgues. Après avoir révélé que "Lesggy" était le diminutif de Lesgourgues, il explique : "Quand il a fallu choisir un pseudo, Lesggy était mon surnom habituel parmi mes copains. Mac, ça avait une consonance un peu écossaise. C'était marrant !"

C'est alors que Fabien Lecoeuvre, présent sur le plateau, s'exclame "Déjà, au collège, on l'appelait comme ça...", provoquant ainsi un fou rire général. Mais il ne croyait pas si bien dire ! Alors que Cyril Hanouna s'étonne, Mac Lesggy confirme l'information en apportant une petite nuance : "En prépa pour être précis ! C'est une forme de collège un peu amélioré, mais oui c'est ça !"

Voilà enfin un mystère de plus levé par le scientifique préféré des Français ! Depuis près de trente ans Mac Lesggy peut se targuer "d'éduquer" petits et grands, génération après génération. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en septembre 2018, l'animateur avait d'ailleurs révélé l'une de ses plus grandes fiertés : "Je rencontre régulièrement de jeunes chercheurs qui me disent que c'est grâce à moi qu'ils font ce métier, car je leur ai donné le goût des sciences."

Vu comme c'est parti, Mac Lesggy n'est pas près de quitter nos écrans, pour notre plus grand plaisir !