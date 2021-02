Shy'm maman : elle dévoile le visage de son fils pour la première fois !

Le bonheur d'être mère, elle le découvre pas à pas, jour après jour. Le vendredi 5 février 2021, Shy'm annonçait qu'une tornade de bonheur s'était déclarée, un peu plus tôt, dans sa vie... ce beau jour où elle a tenu son fils pour la première fois dans ses bras. "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes, écrivait-elle. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci." Jusqu'à présent, un mystère épais planait autour de la naissance de cet enfant. Son prénom est inconnu, son père est anonyme. Son visage vient en revanche d'être dévoilé. En tout cas en partie.

Telle mère, tel fils

Extrêmement discrète à propos de sa vie privée, Shy'm a accepté de partager un portrait de son enfant sur son compte Instagram. On voit le petit garçon, sur cette image en noir et blanc, en pleine sieste câline... la main savamment positionnée devant la moitié de sa tête. "Telle mère, tel fils", commente sa maman. Ce bonheur, l'artiste le savoure désormais au quotidien. Il est d'autant plus vif que la chanteuse avait fait face à une première grossesse extra-utérine, un an avant de tomber enceinte de son fils.