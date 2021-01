Shy'm est maman ! La chanteuse a donné naissance à son petit garçon

Carnet rose pour Shy'm ! A 35 ans, la chanteuse vient en effet de donner naissance à son premier enfant : un petit garçon. Une heureuse nouvelle annoncée ce mercredi 27 janvier 2021 sur son compte Instagram. Le mystère reste en revanche entier quant à l'identité du papa.

L'interprète de Et alors et Victoire a posté un magnifique cliché en noir en blanc pour partager son bonheur. Sur la tendre photo en noir et blanc, on découvre la jeune maman souriante, tenant son bébé - dont on ne voit que l'adorable petite main - dans les bras. En légende, elle ajoute : "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci". On apprend donc la date de naissance de son fils, le 22 janvier 2021.