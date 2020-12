Shy'm enceinte : la jolie nurserie du bébé est déjà prête, un choix moderne

Depuis qu'elle a annoncé sa grossesse en octobre dernier, à l'occasion du lancement de son nouveau titre Boy, Shy'm partage régulièrement des extraits de son quotidien avec son ventre rond. Après avoir confié à ses fans le nombre de kilos qu'elle a pris depuis le début de sa grossesse, la chanteuse de 34 ans a laissé voir la jolie nurserie qui attend son premier enfant. Un cliché partagé sur Instagram, ce 3 décembre 2020.

Pour leur petit garçon à venir, Shy'm et son mystérieux compagnon ont choisi une nurserie non genrée. "Pas de rose. Pas de bleu. Pas de genre. Juste un jardin de couleurs, d'amour, de fleurs et d'impatience !!", la star a-t-elle indiqué en légende de sa publication. A l'image, ses quelque 884 000 abonnés ont pu découvrir une chambre d'enfant tapissée d'un papier peint vert foncé à motif végétal et un lit de bébé assorti, égayé de coussins et couvertures aux imprimés fleuris colorés. Même Sophie la Girafe est déjà en place ! Une nurserie chaleureuse, douce et donc, non genrée, qui n'attend plus que bébé.

Bien qu'elle évoque ouvertement sa grossesse en interview et sur les réseaux sociaux, Shy'm n'a pas encore précisé la date de naissance attendue. Mais à voir son joli baby bump sur ses récents selfies, son petit garçon pourrait bien pointer le bout de son nez au début de l'année 2020 ! Autre secret qui entoure cet heureux évènement, l'identité du futur papa. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon, la chanteuse a-t-elle précisé au journal Le Parisien au mois d'octobre. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés."