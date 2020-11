Shy'm enceinte, elle dévoile son immense baby bump et le nombre de kilos qu'elle a pris

Silence, ça pousse ! Vous le savez, l'année 2020 n'est que douceur pour Shy'm malgré les confinements et les centaines de restrictions qui les accompagnent. Si elle ne peut pas monter sur scène, pas plus que n'importe quel autre artiste, la chanteuse a un autre projet en cours : celui de voir son enfant grandir dans son ventre avant de pouvoir le tenir dans ses bras. Et visiblement, c'est pour bientôt ! Sur son compte Instagram, la future maman de 34 ans a dévoilé une photographie de son baby bump en précisant qu'elle avait déjà pris dix kilos. Ha, les bananas breads...

Un bonheur bien mérité

C'est un bonheur tendre auquel elle ne croyait plus. Le 23 octobre 2020, Shy'm a dévoilé sa grossesse au monde entier dans le clip de son titre Boy - une indication, au passage, du sexe de l'enfant. Après avoir caché la nouvelle pendant des mois, la chanteuse a été tant soulagée qu'elle a poursuivi les confessions. Elle a avoué, entre autre, avoir perdu un enfant il y a quelques mois à peine. "Je me suis retrouvée à l'hôpital, le ventre et le coeur à l'envers en plein Halloween, en pleine grossesse extra-utérine, en plein horror movie, s'est-elle souvenue sur les réseaux sociaux. Un an après, bien que fébrile et à prier tous les jours, je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond. Je garde habituellement mes tracas à moi dans un coffre (très) fort, mais je ne peux m'empêcher, en ce jour, de penser à lui."

Mais qui est le père ?

S'il y a bien une chose qu'elle n'a pas envie d'évoquer, en revanche, c'est l'homme qui la rend si heureuse. "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon, a-t-elle précisé au journal Le Parisien au mois d'octobre. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés." Quelques indices sur son physique, peut-être ? Chez Konbini, l'ex du tennisman Benoît Paire a avoué ne pas être fan des biscottos, des hommes à la peau trop lisse ou à la beauté trop standard. "Je préfère le tout poil que tout rasé. Il y a quelque chose d'insipide dans le parfait. J'aime bien des imperfections, j'adore les dents niquées, j'adore les cicatrices... les imperfections me charment et me séduisent énormément" admet-elle. Il n'y a plus qu'à jeter un oeil sur son entourage...