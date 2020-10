Shy'm enceinte : comment elle a réussi à cacher sa grossesse

Shy'm est enceinte ! La chanteuse vient d'annoncer sa toute première grossesse, le vendredi 23 octobre 2020, en apparaissant dans le clip de Boy, son tout nouveau single. On remarque que l'artiste s'affiche avec le ventre déjà bien arrondi. Il faut dire que la chanteuse était enceinte depuis déjà plusieurs mois, comme elle l'a confié à nos confrères de Pure Charts.

Pendant des mois, Shy'm a donc du dissimuler sa grossesse, notamment à ses amis. Un secret "hyper difficile" à garder. "Mes proches et mes potes, j'ai dû leur dire tout de suite, car quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin... Voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes ! Et puis, plus de cigarettes, plus de charcuteries. Après, effectivement, pour pas que beaucoup de gens soient au courant, je suis moins sortie, il a fallu trouver des excuses comme "Je suis fatiguée" ou "J'ai pris une grosse cuite". Après, ça ne se voyait pas pendant longtemps, donc ça n'a pas été un problème", a-t-elle détaillé.

Une grossesse à l'abri des regards

Le test parfait pour tester la loyauté de ses amis les plus proches. "Au final, je me suis rendu compte que j'avais des proches fidèles et respectueux de mon intimité, ils ont tenu leurs promesses. J'ai gardé très longtemps l'information et ça a été un luxe, parce que j'adore avoir des choses que je vis que pour moi, et c'est difficile en étant exposée. C'est trop chouette ! Mais le dire maintenant, ça me fait plaisir aussi. Ne plus réfléchir à l'angle en publiant une photo sur les réseaux sociaux, c'est sympa !", développe Shy'm, qui a minutieusement posé en dissimulant son ventre arrondi pendant tous ces mois.