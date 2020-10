Shy'm enfin enceinte : son bébé, le "but ultime" de sa vie

Enfin. À 34 ans, Shy'm s'apprête à accueillir son premier enfant, le "but ultime" comme elle l'avait joliment confié. Depuis quelques années, la chanteuse n'a qu'une idée en tête : avoir un enfant. Ce vendredi 23 octobre 2020, elle apparait enceinte à la fin du clip de Boy.

En mai 2019, elle expliquait à Télé-Loisirs.fr que son désir de maternité se "ressentir un peu plus". "C'est l'âge, je deviens vieille. Ça n'a pas été si direct, comme 'je suis enceinte, je ne peux pas le garder parce que j'ai ma carrière'. Mais, en revanche, si on va un peu plus loin, ma carrière ne m'a pas permis de faire les bonnes rencontres. Ou à moi d'être dans un état d'esprit qui était assez sain pour assumer ou pour donner de la place à ces rencontres-là", avait-elle déploré.

Mais déjà en 2015, Shy'm parlait de son envie de bébé, dans les colonnes de Télé Star. "Etrangement, depuis quelques mois, l'horloge biologique fait son chemin de façon plus concrète. C'est nouveau", avait-elle confié, au début de sa relation avec Benoit Paire. La même année, l'interprète de Nous Deux disait vouloir devenir mère : "Dans dix ans, j'aimerais bien être maman. Je vais avoir 30 ans le 28 novembre prochain, il est donc temps que j'y pense, car je n'imagine pas ma vie sans bouts de chou. Et comme j'en veux plusieurs, en plus, il ne faut pas que je commence trop tard !".

Shy'm et la maternité, un sujet émouvant

Durant toutes ces années, Shy'm n'a cessé de vouloir un enfant. Des maux qu'elle avait extériorisé dans la chanson Absolem tiré de Agapé.

"Le temps presse pas, t'es encore jeune

Bien sûr que tu vas être maman

Les peurs font mal mais disparaissent

Tu sais, tout comme les hématomes", chantait-elle.

Un sujet très sensible, qui l'avait déjà émue aux larmes à la télévision. "Est-ce que l'heure n'est pas venue pour Tamara [le prénom de l'artiste, NDLR], que vous pensiez à faire un enfant ?", demandait Michel Cymes en avril 2019, dans Ça ne sortira pas d'ici. Après un rire gêné et un temps de pause, Shy'm se redressait et disait, émue : "Oui, oui. C'est encore un des sujets qui touchent. Bah oui." Les larmes commençaient à monter, alors que Michel Cymes poursuivait : "Vous êtes prête ? Vous en avez peur ou pas ?" Shy'm peinait à retenir ses larmes et l'animateur, réalisant probablement qu'il était allé trop loin, détend l'atmosphère avec une petite blague. "Oui, bien sûr, c'est le but ultime", avait-elle répondu, les yeux qui brillent.