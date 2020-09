Benoît Paire, sa rupture avec Shy'm qui l'a "détruit": "Elle me manque toujours"

Benoît Paire révèle ensuite que sa rupture avec la star de la série Profilage (TF1) a été particulièrement dure pour lui. "La rupture m'a détruit, j'étais encore amoureux. Elle me manquait beaucoup, confie le sportif connu pour ses nombreux coups de sang. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n'avais jamais été amoureux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d'elle avec émotion." Cette séparation lui a tellement fait perdre pied qu'il a parfois décroché sur les courts : "Je ne pouvais pas être seul. Je suis passé à côté de certains matchs parce que mon ex me manquait trop, je pensais à elle en jouant."

Fort heureusement, Benoît Paire a pu compter sur son meilleur ami pour le guider et l'épauler dans cette période très compliquée. "Mon pote était là pour me remettre les idées en place. J'avais besoin de lui parler, de lui dire ce que j'avais sur le coeur. Ma tête était ailleurs", explique-t-il. Benoît Paire avait tellement Shy'm dans la peau qu'il a tenté une réconciliation et une reprise de leur histoire. Mais son plan a échoué : "J'avais envie de réessayer avec elle, de tout donner, mais ce n'était pas possible. Alors, j'ai acheté un cahier pour dessiner."

Et si Benoît Paire n'a pas encore fait totalement le deuil de son histoire avec Shy'm, cela ne l'empêche pas pour autant de passer du bon temps avec d'autres femmes, comme avec la candidate de télé-réalité Marine El Himer.