Shy'm enceinte : elle a trouvé "la bonne personne", premières confidences

Shy'm est enceinte ! À 34 ans, la chanteuse s'apprête à accueillir son premier enfant, comme elle l'a annoncé à la fin du clip Boy, dévoilé ce vendredi 23 octobre 2020, où elle dévoilait son joli ventre déjà bien arrondi. À nos confrères de Pure Charts, Shy'm en dit un peu plus sur cet enfant tant attendu.

"Ce contexte assez étrange, curieux et surtout chaotique a fait qu'on a tous été en pause pendant plusieurs mois. C'est un état dans lequel j'ai du mal à me mettre quand je bossais car l'inactivité me fait peur et j'adore ce que je fais. J'ai tout le temps envie de faire de la musique ou de tourner. Etre en pause sans culpabiliser, ça m'a mis dans la même position que tout le temps. Le corps se met en pause, l'esprit se met en pause. On se concentre sur d'autres choses aussi, et c'est très utile pour que ça fonctionne, pour tomber enceinte. Je me suis apaisée à ce moment-là, ça m'a beaucoup aidé à réaliser ce rêve", explique-t-elle.

"Les planètes de son alignées"

Evidemment que j'aurais pu essayer de tomber enceinte plus tôt mais surtout je n'avais pas le contexte qui m'en donnait envie. Aujourd'hui, il y a eu ça déjà, et après il a fallu que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas tout le temps et pour tout le monde", a-t-elle déclaré. Le confinement, le repos et la bonne personne : tout était réuni pour que le rêve de Shy'm se réalise. " Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup beaucoup de bonheur", se réjouit-elle. Après des années à vouloir devenir maman , Shy'm révèle avoir trouvé "la bonne personne". "

Toutes ces questions je les avais en tête avant d'être enceinte. Et elles se sont résolues en un test. À partir de là, il y a quelque chose d'organique et d'animal, presque chimique, je me suis sentie apaisée sur plein de choses", raconte l'ex de Benoît Paire Une rencontre avec la personne parfaite qui s'est faite assez rapidement. En mars dernier, elle confiait être célibataire . "J'avais peur que ça ne se réalise pas, de ne pas trouver le contexte intime pour ça puisse se produire, la peur de ne pas pouvoir aussi.... À

Quel est le sexe du bébé ?