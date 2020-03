Shy'm paniquée par sa vie sentimentale : "Il est temps de faire quelque chose"

Elle est dans le game depuis si longtemps qu'on se souvient avec difficulté de l'époque où on faisait sans elle. Avec quinze ans de carrière à son actif, des tubes, des prestations, des apparitions à la télévision, Shy'm est devenue l'un des piliers de la sphère médiatique française. La moindre de ses tenues fait chavirer les coeurs des téléspectateurs de Danse avec les stars, tout comme ses premiers pas dans la série Profilage. Si elle se tue à la tâche, c'est aussi, elle l'avoue, pour ne pas penser à autre chose. "Quand je n'ai plus les textes, les shows, je me recentre sur moi et là, ça cogite, explique-t-elle au magazine Gala. Pour le moment, j'ai choisi de ne pas régler certaines choses, et le travail peut faire office d'oeillères."

On parle plus d'elle pour la masse de travail qu'elle accumule semaine après semaine que pour ses déboires sentimentaux – ce qui, pour une artiste, est relativement normal. Mais le temps file et Tamara, de son vrai nom, constate avec difficulté que la société lui impose un modèle qui ne lui correspond pas, ou pas encore. "Quand on mène une carrière depuis l'âge de 19 ans, qu'on est sans cesse dans le travail, on n'évolue pas forcément au même rythme, ou dans le même sens que l'autre, poursuit-elle. Cette réalité me saute aux yeux quand je ne suis pas active. C'est sûr qu'à 34 ans, je n'en suis pas du tout au même stade que mes copines."

Elle adorerait pouvoir dire "Et alors ?", mais ce n'est pas toujours chose aisée. De ses relations avec le tennisman Benoît Paire ou le danseur Daniel Bamdad, elle ne conserve que des souvenirs. Et en attendant, son horloge biologique commence à faire des siennes. "Il est temps de faire quelque chose quand même, conclut Shy'm. Mais je suis comme ça. Ma carrière a toujours pris le pas sur le reste. J'ai besoin d'émotions fortes, de moments intenses. Ce que je vis est fou, rare. Et c'est une chance." Si elle prend son temps et vit sa vie comme elle vient, force est de constater que le jour où elle apprendra qu'elle est enceinte, Shy'm pourra lever sa main et crier Victoire...

Retrouvez l'interview intégrale de Shy'm dans le magazine Gala, n°1395, du 5 mars 2020.