Shy'm encore décolletée : sensuel soutien-gorge noir dans Danse avec les stars

En story, Shy'm a partagé sa préparation makeup et sa nouvelle coiffure. Elle a également posté une petite chorégraphie improvisée effectuée en coulisses sur le titre de Justin Bieber, Let me love you. Après la robe glitter du premier prime et le look à plumes de la précédente émission, Shy'm nous a encore une fois bluffés par son audace et son assurance à tester de nouveaux looks toujours plus colorés.