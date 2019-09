Shy'm : Blonde et affriolante en petit haut à plumes dans Danse avec les stars

Pour le second prime de Danse avec les stars, Shy'm (33 ans) a encore une fois sorti ses plus belles paillettes pour illuminer le plateau de TF1. Après une robe ultra-décolletée glitter, l'interprète de Victoire a choisi un ensemble rose très original pour l'émission du 28 septembre 2019.

Un pantalon pattes d'éléphant rose à sequins était associé à un mini crop top à plumes en froufou. Pour agrémenter le tout, la chanteuse française avait délaissé sa crinière brune pour une perruque blonde platine. Un changement radical ! Un dernier détail (et pas des moindres) a attiré l'attention des téléspectateurs. Quelque chose semblait avoir changé dans le regard de Shy'm ? En effet, l'ex de Benoît Paire a porté des lentilles très claires pour ce prime placé sous le signe de l'amour.

Et alors !

Même si la tenue et le look de Shy'm n'ont pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, Shy'm compte bien prouver qu'elle n'a que faire des critiques. Sûre d'elle et de ses charmes, cette émission Love night semble avoir donné des ailes à Shy'm (et pas uniquement dans son top).

L'artiste a même donné une petite leçon particulière à Elsa Esnoult, candidate qui n'avait pas assez confiance en elle lors de sa prestation avec Anthony Colette (selon Shy'm). Qu'à cela ne tienne ! L'interprète de Et alors ! a offert un cours de "crânage" à la jolie brune.

Sur la chanson d'Aya Nakamura Pookie, l'artiste a défilé telle une véritable mannequin. La tête haute et le regard vif, la chanteuse a montré à l'actrice des Mystères de l'amour comment marcher et avoir de l'assurance en toutes circonstances. Une très belle philosophie qu'on valide à 100% !