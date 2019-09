Danse avec les stars 2019 – Elsa Esnoult avant-dernière: "Ce n'était pas mérité"

Samedi 21 septembre, TF1 a lancé la nouvelle saison de Danse avec les stars. Elsa Esnoult, qui fait partie de cette promotion 2019, a fini avant-dernière du classement. Une place qui ne semble pas vraiment justifiée à la comédienne. Elle s'est confiée au magazine France dimanche.

La comédienne des Mystères de l'amour qui fait équipe avec Anthony Colette, ex-compagnon d'Iris Mittenaere, a dansé samedi dernier sur un fox-trot sur le morceau Man! I Feel Like a Woman de Shania Twain. Shy'm, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond leur ont attribué la note de 23. "On m'avait prévenue que le premier prime était le plus difficile. Moi qui n'ai jamais dansé de ma vie, encore moins en direct devant des millions de téléspectateurs, je peux vous dire que le stress était à son comble. C'est la raison pour laquelle j'étais sans doute un peu émotive. Je n'arrêtais pas de trembler de partout. Faut dire que je ne suis pas très à l'aise avec mon corps. Mais c'est maintenant derrière moi, je suis sûre que ça ira mieux pour la suite", commente Elsa Esnoult pleine de positive attitude.

Mais comme l'avoue l'interprète du tube Androgyne, après avoir revu l'émission avec Anthony Colette, elle estime que sa prestation a été jugée un peu durement : "On n'a pas trouvé notre prestation si nulle. Ces mauvaises notes n'étaient vraiment pas méritées. Mais peu importe, ça aura au moins eu le mérite de nous booster encore plus pour la suite."

La suite aura lieu le 28 septembre 2019 sur TF1 !