Shy'm : Un décolleté de folie pour lancer Danse avec les Stars 2019 !

Shy'm n'est certes plus sur le parquet de Danse avec les Stars, qu'elle a foulé victorieusement lors de la saison 2, mais sa présence n'en est pas moins remarquable à présent qu'elle est passée du côté des juges. Samedi 21 septembre 2019, pour le grand retour de la compétition sur TF1, elle s'en est tout particulièrement assurée avec un look hyper glamour dont elle a le secret.

Quelques heures avant le lancement de DALS saison 10, la chanteuse avait annoncé sur son compte Instagram les grandes manoeuvres, se montrant en loge dans un ensemble bleu très seyant et lâchant une petite bande d'émojis éloquents - un sablier pour le compte à rebours, un marteau pour le chantier et des étoiles pour les paillettes.

Première oblige, ce sont les couples de danse en lice cette année qui ont étrenné les plâtres lors de la séquence inaugurale de l'émission : Clara Morgane et Maxime Dereymez, Linda Hardy et Christophe Licata,

Hugo Philip et Candice Pascal, qui allaient tous plus tard mettre le feu avec leurs performances en tango argentin, Sami El Gueddari et Fauve Hautot, Azize Diabaté - le petit jeune de la saison - et Denitsa Ikonomova - "la Rafael Nadal" de Danse avec les Stars -, Moundir et Katrina Patchett, Yoann Riou et Emmanuelle Berne, lancés sur du jazz Broadway, ou encore Liane Foly et Christian Millette, Elsa Esnoult et Anthony Colette et Ladji Doucouré et Inès Vandamme, la nouvelle recrue côté danseurs professionnels.

Nos quatre juges incontournables, Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Patrick Dupond et Shy'm, se sont mêlés à eux, juste assez pour qu'on ait un aperçu déjà époustouflant de la tenue de cette dernière, avant de rejoindre leur poste d'observation. Entre Patrick en style officier et Chris le roi des vestes extravagantes, qui avait ce soir-là opté pour le style papillote en alu comme l'a raillé l'animateur Camille Combal, l'auteure de l'album Agapé s'est dévoilée dans une tenue argentée scintillante digne des années folles, jouant malicieusement sous ses franges l'ambiguïté entre robe et combi-pantalon. Atout charme majeur de cette tenue sexy à laquelle Shy'm avait judicieusement associé des pendants d'oreilles étincelants : un décolleté XXL avec lequel elle n'a pas hésité à s'amuser lorsque le jury a été prié de faire une démonstration de "mia" suite au passage de Ladji Doucouré sur le tube du groupe IAM. "Oh la la chihuahua", comme dirait Jean-Marc !

Qu'on ne s'y trompe pas toutefois : Shy'm n'est pas là que pour faire joli, et dès sa première intervention (à retrouver ci-dessous), la juge a fait étalage de toute son expertise en analysant la performance du tout jeune Azize Diabaté, excellent du haut de ses 19 ans.

Une première soirée de haute volée, dont Purepeople vous a proposé le compte-rendu complet, qui a vu Clara Morgane, Sami El Gueddari et Azize Diabaté marquer des points précieux et les esprits...