Shy'm enceinte : photo avec un homme, mystère levé sur le père du bébé ?

Bientôt maman pour la première fois, Shy'm partage avec ses abonnés sur les réseaux sociaux des photos et vidéos où l'on peut voir son joli baby bump de femme enceinte. Mais la chanteuse âgée de 34 ans - elle fêtera son 35e anniversaire dans quelques jours, le 28 novembre précisément - se garde bien de révéler l'identité du papa. Jusqu'au mardi 3 novembre 2020 ? Elle a posté une photo à cette date sur Instagram et ses fans sont persuadés qu'elle a donné un gros indice sur son amoureux...

"Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés", avait déclaré l'interprète des tubes Et alors ! ou Femme de couleur dans les pages du journal Le Parisien, le 23 octobre. Aux dernières nouvelles, on savait Shy'm séparée du tennisman Benoit Paire après plusieurs années d'amour. Mais, depuis, silence radio sur sa vie intime parfois "chaotique".

Sur son compte Instagram suivi par 869 000 abonnés, Shy'm a posté une photo sur laquelle elle pose avec son ventre rond, casque sur la tête, à côté d'un homme dont le visage est habilement masqué d'un émoji représentant le personnage de Star Wars, Maître Yoda. En légende, la chanteuse écrit : "Les 3T en cuisine @skywalkersbeats #album8 #çadéborde #çapousse #çabosse #maytheForcebewithus." Si l'on exclu la référence au groupe de musique américain composé de trois frères, 3T pourrait ainsi se rapporter au trio qu'elle formerait avec son bébé, un petit garçon dont elle n'a évidemment pas encore dit le prénom qu'elle a choisi pour lui, le mystérieux homme décrit sur sa page Insta comme beatmaker et elle-même ; pour rappel, le vrai nom de Shy'm est Tamara Marthe.

Dans les commentaires, un compte en particulier - mlledrone - a retenu l'attention de Shy'm et du fameux @skywalkersbeats, celui d'une femme leur disant combien elle les aimait. "Tous les 3 t'aiment fort aussi", a pris la peine de répondre la chanteuse quand son mystérieux compagnon de photo partageait aussi en story une publication de mlledrone sur laquelle on pouvait lire "Quand ça work en famille"...