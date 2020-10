Shy'm enceinte : son bébé a déjà la bougeotte ! Joli moment d'intimité

De passage dans l'émission 50 Mn Inside, le 24 octobre 2020 sur TF1, Shy'm a accepté d'en révéler un peu plus sur sa grossesse. Enceinte d'un petit garçon, l'artiste de 34 ans a annoncé l'arrivée de son premier enfant le 23 octobre dernier sur les réseaux sociaux, en dévoilant son nouveau titre Boy. Une grossesse très attendue par l'ancienne jurée de l'émission Danse avec les stars, qui rêvait depuis de nombreuses années d'avoir un enfant. Face aux journalistes, elle confie : "C'est quelque chose qu'on convoite depuis longtemps, on attend d'avoir le contexte et l'environnement personnel adéquat pour pouvoir passer du rêve à la réalité. Et une fois que ça arrive à bientôt 35 ans, c'est beau quoi".

Émue et très heureuse, l'interprète des titres Et alors !, Victoire et Femme de couleur a également laissé son maquilleur toucher son baby bump devant les caméras de TF1, afin qu'il sente les coups de pied de son bébé. "T'as senti ? C'était fort ! C'est génial. Il donne des coups mais il est calme quand même", indique la star. Quelques minutes auparavant, l'ex de Benoît Paire avait dévoilé de plus près son ventre arrondi, en indiquant avec malice aux journalistes : "C'est pas des burgers, hein".

En couple avec "la bonne personne" (sans dévoiler toutefois l'identité du mystérieux papa), la chanteuse semble comblée et impatiente d'accueillir son bébé. Il y a quelques jours, elle dévoilait d'ailleurs à nos confrères de Pure Charts : "Les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de bonheur".