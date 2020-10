Benoît Paire : L'ex de Shy'm froissé par la blague d'un chroniqueur de Laurent Ruquier

À chacun son métier. Pendant que Benoît Paire règne sur les cours de tennis, l'humoriste Az tente de décrocher les rires des spectateurs, dans les salles de spectacle, comme à la télévision. Mais quand ces deux-là se sont rencontrés, on ne peut pas dire que leur complicité ait fait des étincelles. Comme le chroniqueur l'a expliqué sur le plateau de l'émission On est en direct sur France 2, le samedi 3 octobre 2020, leur échange a vite pris fin après un trait d'humour un peu à côté de la plaque.

On était pas encore assez copains pour ça

"Il m'est arrivé une anecdote exceptionnelle, a raconté Az à Laurent Ruquier. Avant-hier, j'ai dîné avec des amis et il y avait Benoît Paire à ma table, parce que maintenant que je fais On est en direct, je suis dans le show-biz, même si je passe à 4h du matin. Donc je dîne avec lui, il me demande ce que je fais, il me dit 'ah t'es humoriste, super et tout', et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je sors une blague, je suis en excès de confiance, je le regarde et je lui dis 'Mais toi, j'ai vu tennis, Benoît Paire, mais à quel moment Benoît gagne ?' Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'à ce moment-là, on n'était pas encore assez copains pour ça." On peut dire que ces deux-là ne sont pas près de faire la Paire...

Je tape bien la balle, mais je crache mes poumons

L'ex de Shy'm, 31 ans, n'a pas vraiment le coeur à rire. Côté carrière, ces dernières semaines ont été éprouvantes. Testé positif au Covid-19 à deux reprises, Benoît Paire a été privé de compétition alors qu'il s'apprêtait à se battre comme un lion. Écarté de l'US Open début septembre, il a dû quitter l'Open européen d'Hambourg, en Allemagne, pour des raisons de santé et de sécurité... en plein match, face au Danois Casper Ruud. "Je sens que j'ai du mal à respirer, du mal à bouger. Je tape bien la balle, mais je crache mes poumons à chaque fois que je fais un rallye, expliquait-il un peu plus tôt au journal L'Équipe. C'est normal quand on reste enfermé dans une chambre. Je fais de mon mieux, mais ça devient compliqué." Pas étonnant qu'il soit un peu sensible quand on lui rappelle sa défaite...