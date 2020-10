Shy'm, enceinte, parle de ses amours passés : "Ça a souvent été chaotique"

Shy'm s'est livrée à coeur ouvert sur son rapport à l'amour. Il faut dire que l'année 2020 a été particulièrement chargée en émotions pour la jeune femme, qui est passée de célibataire à future maman. En mars dernier, elle déplorait être ne pas être en couple, et voilà qu'elle revient en ce mois d'octobre pour nous annoncer sa première grossesse. "L'amour, ça sert à avoir mal au ventre, ça sert à se sentir vivant, ça sert à rêver, ça sert à penser à demain, ça sert à passer de un à deux, puis à trois et même à plus", a-t-elle expliqué à Konbini, dans une interview dévoilée le vendredi 30 octobre 2020.

"Je suis loin d'être la mieux placée pour en parler parce que ça a souvent été chaotique pour ma part", reconnaît l'ex de Benoît Paire. Malgré tout, Shy'm assure que toutes ses relations passées ont commencé "par des coups de coeur". "Ça n'a jamais été que des coups de cul, si je peux m'exprimer ainsi, a-t-elle balgué. Mais elles ont été plus ou moins longues parce que soit tu t'entends bien, moins bien ou très bien, mais effectivement, il y a toujours eu quelque chose de particulier avec une personne pour commencer une histoire."

"Je suis très peu attirée par les beaux beaux garçon"

L'occasion pour Shy'm de décrire précisément quel est son type d'homme . "J'ai pas un type d'homme qui va me plaire. Il y a des choses qui sont complètement rédhibitoires, genres les mains. Je suis très attirée par les mains et si les ongles sont dégueulasses, déjà, tu sais qu'il n'y aura pas de deuxième rendez-vous", décrit-elle. Shy'm préfère d'ailleurs "la petite bedaine que les abdos". "Je suis très peu attirée par les beaux beaux garçons, avec les abdos qu'il faut là où il faut. C'est limite : "Mouais hum". Je préfère le tout poil que tout rasé. Il y a quelque chose d'insipide dans le parfait. J'aime bien des imperfections, j'adore les dents niquées, j'adore les cicatrices... les imperfections me charment et me séduisent énormément", a-t-elle raconté. Des indices sur le nouvel homme de sa vie ? L'avenir nous le dira peut-être.