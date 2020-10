Shy'm enceinte et confinée : "Sentiment d'impuissance et d'inquiétude décuplé"

Ce reconfinement a une drôle de saveur pour nous tous. Shy'm en est l'exemple, puisqu'elle devra se faire au goût de l'eau plate. Enceinte de son premier enfant, la chanteuse doit dire adieu à son verre de vin du soir. C'est ce qu'elle vient d'expliquer sur Instagram, en publiant une photo d'elle tirée de son nouveau clip Boy, où elle boit un verre de lait.

"Ça va être moins sympa ce 2ème épisode sans la quille de blanc. Mais non sans une hébétude et un sentiment d'impuissance et d'inquiétude décuplé. Parce qu'on pensait vivre le pire, parce que maintenant il y a Lui", déplore-t-elle, tout en évoquant le petit garçon qu'elle porte. Malgré son inquiétude à l'idée d'être enceinte et confinée, Shy'm livre un beau message d'espoir : "Force et robustesse les amis."